Определены приоритеты работы ОДКБ в 2018 году

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев определил приоритеты работы ОДКБ в 2018 году. Об этом он рассказал сегодня на заседании.

По его словам, приоритетными направлениями в 2018-м станут расширение инструментов взаимодействия государств - членов ОДКБ в военной сфере, организация практического и военно-технического сотрудничества, участие в формировании международной системы по противодействию терроризму, совместное реагирование на угрозы кибербезопасности, повышение эффективности мер по незаконному обороту наркотиков.

«Надеемся, эти направления найдут поддержку у членов организации, и совместно они будут решены», - сказал Нурсултан Назарбаев.