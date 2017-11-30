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Власть

Александр Лукашенко считает, что ближе и роднее стран, чем члены ОДКБ, нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об итогах работы ОДКБ в 2017 году.

«Отмечу общность наших взглядов на существующие угрозы. Совместными усилиями ведется планомерная работа повышения авторитета ОДКБ. В формате организации удалось достичь закрепления информационной безопасности. Сделаны конкретные шаги по использованию миротворческого потенциала, — сказал Александр Лукашенко. — В целом в юбилейный год сделано немало. В будущем, надеюсь, сохранится поступательный и динамичный характер. Был открытый и принципиальный разговор самых близких государств. Ближе и роднее, к сожалению, а может, и к счастью, стран у нас нет».

Председательство в 2018 году в ОДКБ переходит к Казахстану.
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