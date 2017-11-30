Эксперт о том, что делает Россию и Кыргызстан стратегическими партнерами

Очевидно, что первые шаги Сооронбая Жээнбекова на посту главы Кыргызстана будут находиться под пристальным вниманием экспертного сообщества.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова прокомментировала ИА «24.kg» итоги первого рабочего визита нового президента Кыргызстана.

По ее мнению, у двух стран появились новые возможности в укреплении торгово-экономических отношений.

Почему первой стала Москва

В ходе рабочего визита в Москву Сооронбай Жээнбеков вчера встретился с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Стоит обратить внимание на то, что это первый зарубежный визит Жээнбекова. Это указывает на очерченные приоритеты республики в пользу дальнейшего сотрудничества с Россией в качестве основного как политического, так и экономического партнера по многим стратегическим вопросам. Екатерина Новикова

«Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность 24 ноября и уже через пять дней прилетел в Москву. Безусловно, такая расстановка приоритетов связана и с биографией президента: родился он в простой семье рабочих в селе Кара-Кульджа Ошской области. Его карьера началась с учителя русского языка и литературы, работал он и на различных должностях в агропромышленном секторе экономики, включая руководящие должности, был депутатом парламента нескольких созывов, министром сельского хозяйства, губернатором Ошской области, а также частным предпринимателем. В свои 59 лет он прошел длинный карьерный путь, полный незаменимого опыта для занимаемой им ответственной позиции», — отметила Екатерина Новикова.

Как обычно и бывает, на нового президента Кыргызстана возлагаются большие надежды с точки зрения дальнейшего развития страны — со стороны как народа, так и основных стран-партнеров, которые рассчитывают на продолжение проводимых реформ в многостороннем сотрудничестве, в том числе в рамках ЕАЭС. Именно поэтому следующим пунктом назначения для президента Кыргызстана станет Беларусь — еще один важный стратегический игрок наравне с Россией и Казахстаном на Евразийском пространстве.

Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и Кыргызстаном, оно не может не радовать возросшим количеством совместных инвестиционных проектов, двусторонних соглашений в различных секторах экономики, возросшим объемом торгового оборота, а также различных видов поставляемой друг другу продукции. Екатерина Новикова

Все это стало возможным благодаря большой и терпеливой работе руководства двух стран. Здесь стоит упомянуть о той значительной роли, которую сыграла Россия в привлечении Кыргызстана в ЕАЭС: созданы специальные инструменты для смягчения интеграции страны в союз. Именно с этой целью Россия создала Российско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом в $500 миллионов и выделила на интеграцию КР $200 миллионов в качестве технической помощи.

Таким образом, Россия является главным стратегическим экономическим партнером Кыргызстана. Это статус, к которому обе стороны шли долгие 25 лет, своего рода Рубикон, требующий промежуточного подведения итогов с целью дальнейшего развития.

За 25 лет подписано более 300 договоров и соглашений между Россией и Кыргызстаном на проведенных 19 заседаниях межправительственных комиссий.

Кыргызстан — Россия. Что наторговали

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2016 году двусторонний оборот стран составил $1,196 миллиарда (на 12,9 процента меньше по сравнению с 2015-м), при этом российский экспорт — $1,026 миллиарда (снижение на 21,6 процента).

Причиной снижения стала общая неблагоприятная финансово-экономическая ситуация на мировых рынках, послужившая поводом к замедлению темпов экономического роста во многих странах.

Вместе с тем в 2016 году отмечен рост поставок товаров из Кыргызстана в Россию на 138 процентов по сравнению с 2015-м — до $170,5 миллиона.

Если рассматривать структуру экспорта России в Кыргызстан в 2016-м, то основную долю поставок включали:

минеральные продукты (38,09 процента общего объема экспорта РФ в страну);

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (17,62 процента);

металлы и изделия из них (12,91 процента);

продукция химической промышленности (12,63 процента);

машины, оборудование и транспортные средства (8,96 процента);

древесина и целлюлозно-бумажные изделия (5,07 процента);

текстиль и обувь (1,02 процента).

Структура российского импорта включала на конец 2016 года машины, оборудование и транспортные средства (31,62 процента от всего объема импорта России); металлы и изделия из них (22,64 процента); текстиль и обувь (16,17 процента); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (12,64 процента); продукция химической промышленности (8,35 процента).

По итогам первого полугодия 2017 года внешнеторговый оборот России и Кыргызстана составил $703,7 миллиона, в том числе российский экспорт — $633,8 миллиона, а импорт — $69,9 миллиона.

Российские инвестиции в Кыргызстан

Здесь стоит отметить, что вступление Кыргызстана в ЕАЭС дало республике возможность привлечь большее количество иностранных инвестиций на развитие внутренних проектов не только из стран СНГ, но и из Китая, Индии, а также стран Европы.

Если говорить об объемах поступлений в Кыргызстан за 2016 год прямых иностранных инвестиций из России, то эта сумма составила $236,3 миллиона, что в два раза больше показателя предыдущего года. В республике работают более 200 предприятий с российским капиталом, в том числе ОАО «Газпром нефть», Кара-Балтинский горнорудный комбинат, Орловский химико-металлургический завод, ведутся переговоры о сотрудничестве в области гидроэнергетики.

Как кыргызстанцы поднимают экономику России

Не остается без внимания и привлечение трудовой рабочей силы из Кыргызстана в различные проекты на территории России, включая строительный сектор, агропромышленный, ритейл и другие.

Труд кыргызстанцев дает 1 процент ВВП России, что является значительной цифрой для страны, население которой составляет около 6 миллионов человек.

Таким образом, существует большой потенциал в поиске и развитии новых совместных проектов между нашими странами для достижения устойчивого двустороннего экономического развития в ближайшем будущем. Главное — не останавливаться на достигнутом. Именно с этой целью встреча двух президентов и прошла в Москве.