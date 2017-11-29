Премьер-министр подтвердил, что место первого вице-премьера займет депутат

«На место первого вице-премьер-министра придет ваш коллега», — заявил премьер-министр Сапар Исаков сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам главы кабмина, кандидатура на должность первого вице-премьера сейчас еще определяется. Этот вопрос связан с поправками в Конституцию, которые вступят в силу с 1 декабря 2017 года.

Читайте по теме Что изменится для депутатов и членов правительства Кыргызстана 1 декабря

Напомним, что с 1 декабря вступит в силу конституционная поправка, согласно которой депутат ЖК, который займет пост премьер-министра или первого вице-премьер-министра, сохраняет свой депутатский мандат.

Ранее сообщалось, что на вакантное на данный момент место первого заместителя главы правительства претендует председатель парламентского комитета по международным делам Аскарбек Шадиев (член фракции «Бир Бол»).