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Власть

В Кыргызстане не заинтересованы в выводе авиакомпаний из черного списка ИКАО

«Последние 7-8 лет кажется, что нет заинтересованных в выводе кыргызстанских авиакомпаний из черного списка ИКАО», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Пирматов.

Он попросил главу кабмина Сапара Исакова обратить внимание на то, что часто используется много неправильных терминов. К таковым парламентарий отнес «открытое небо».

«Так во время войны говорили. Сегодня, как вода, нам нужна пятая свобода воздушного пространства. У нас сегодня только вторая свобода», — отметил депутат.

Кроме того, надеп предложил возобновить работу аэропорта «Кербен». Он уверен, что для этого не нужно много средств.

«Если аэропорт заработает, то жители четырех районов, где проживает 500 тысяч человек, пользовались бы его услугами. Это также положительно повлияет на снижение количества ДТП», — заключил Исхак Пирматов.

Премьер-министр Сапар Исаков ответил, что на сегодня в авиационной отрасли практически не осталось специалистов. В отрасли не знают, какие шаги надо предпринять и какие изменения внести для вывода авиакомпаний Кыргызстана из черного списка ИКАО.
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