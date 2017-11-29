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Власть

Ждем менеджеров торговых сетей России. Будут учить, как входить на рынок ЕАЭС

В январе в Кыргызстан приедут представители крупных торговых сетей России. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр экономики Артем Новиков.

По его словам, российские бизнесмены проведут в Бишкеке форум и дадут разъяснения о механизме вхождения на рынок, качестве товара, ассортименте и необходимых объемах.

Ранее премьер-министр Сапар Исаков напомнил, что качество экспортируемых в ЕАЭС товаров из Кыргызстана должно соответствовать техрегламентам.

«Вся продукция, которая отвечает этим техрегламентам, продается в Казахстан и Россию. Продукция качеством пониже в крупные магазины не продается, а только на стихийных рынках. Проблема в этом. Поэтому мы думаем, что путем жесткой конкуренции качество этой продукции будет день ото дня улучшаться. В ближайшие 3-4 года по сельскому хозяйству объем и ассортимент увеличатся», — заключил Сапар Исаков.
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