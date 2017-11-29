Расследовать факты коррупции в таможне требует от премьер-министра депутат

Депутат Наталья Никитенко предложила правительству внимательнее изучить факты коррупции в Государственной таможенной службе, а не повышать зарплату ее сотрудникам. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

«Я до сих пор не могу получить информацию по двум фурам, задержанным в 2015 году. Уголовное дело возбудили, но данных нет. Думаю, коррупционные риски надо расследовать. Когда говорят, что китайская и наша стороны используют разные методики при подсчете экспорта-импорта, то, думаю, это тоже не совсем честно. Там есть что-то еще. Я бы предложила обратить внимание на те коррупционные потоки, которые идут. Серые доходы очевидны», — отметила Наталья Никитенко.

Премьер-министр Сапар Исаков ответил, что зарплату таможенникам повышать не будут. А относительно двух фур он попросил депутата дать известные ей данные.

«По фурам мне интересно, что за ситуация. Дайте информацию, я выясню, что там такое», — заключил Сапар Исаков.