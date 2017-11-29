Не дороги, а кошмар. К Сокулукскому району относятся как к падчерице

«К Сокулукскому району относятся как к падчерице», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, каждый год Министерство транспорта и дорог вносит капитальный ремонт дорог в районе в титульный лист. Но в итоге люди уже пятый год ждут, когда дороги сделают.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов ответил, что ремонт произведен частично и поставлен гравий. Полностью работы не выполнены из-за нехватки средств.

«Зачем вы вводите людей в заблуждение? Вы провели ямочный ремонт, а пишете в титульном листе, что будет полное покрытие. Не путайте людей и председателя кабмина», — возмутилась депутат.