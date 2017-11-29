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Власть

Решать проблемы с фитосанитарным и ветеринарным контролем Кыргызстан будет сам

Кыргызстан будет самостоятельно решать проблемы, связанные с фитосанитарным и ветеринарным контролем. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Сапар Исаков.

«Мы эти мероприятия будем проводить собственными силами. У нас есть партнеры. С их помощью работу по созданию лабораторий постараемся закончить. В бюджете на это предусмотрены средства, но не полностью», — отметил Сапар Исаков.

При этом глава камбина отказался отвечать на вопросы депутатов о том, насколько упал объем товарооборота Кыргызстана в связи со сложностями на кыргызско-казахской границе. Ранее Сапар Исаков предложил депутату Рыскелди Момбекову лично рассказать ему о строительстве лабораторий во время перерыва. Озвучивать, какова ситуация на границе сейчас, на заседании ЖК премьер-министр не стал.

Казахстан в июле этого года ратифицировал соглашение о выделении $100 миллионов Кыргызстану. Деньги предоставлялись на реализацию мероприятий по присоединению КР к Евразийскому экономическому союзу. В частности, на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы союза, приведение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем республики в соответствие с требованиями ЕАЭС.

9 ноября Жогорку Кенеш денонсировал соглашение, через неделю закон подписал президент Кыргызстана.
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