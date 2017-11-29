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Власть

В Кыргызстане введут обязательный техосмотр — требование ЕАЭС

Кыргызстан в ближайшее время должен вновь ввести обязательный техосмотр. Такое требование заложено в законодательстве ЕАЭС. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Сапар Исаков.

«Вопрос доверенностей на автотранспортные средства отпадет сам собой, когда заработает проект «Умный город». По техосмотру я хочу привести вам пример. В рамках ЕАЭС мы должны ввести техосмотр, это наше обязательство, и мы его должны выполнить. В ближайшее время мы рассмотрим соответствующее решение», — отметил Сапар Исаков.

Глава правительства еще раз подчеркнул, что от права вождения машины по доверенности Кыргызстан будет отказываться.

После запуска проекта «Умный город» у граждан будет полгода на то, чтобы переоформить свои машины. Иначе могут возникнуть проблемы. Ведь все штрафы после запуска проекта будут приходить на имя владельца авто. 

«Если они не будут оплачены, то начнутся большие проблемы, вплоть до того, что через суд могут забрать и квартиру», — предупредил Сапар Исаков.
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