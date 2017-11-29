Председатель Бишкекского горкенеша пока остается

Спикер Бишкекского горкенеша пока остается в своей должности. Об этом ИА «24.kg» сообщила заместитель председателя Валентина Лисниченко (СДПК).

Отметим, что накануне распалась коалиция большинства БГК из-за выхода из нее СДПК. «В наших нормативных документах нигде не прописано, что если разваливается коалиция, то обязательно меняется и спикер. Поэтому пока Канатбек Музуралиев («Республика — Ата Журт») остается. Единственное, если у него появится собственное желание написать заявление», — сказала Валентина Лисниченко.

«Не берусь даже предугадывать, кто войдет в новую коалицию. В любом случае — те фракции, которые есть в горкенеше», — добавила она.

На вопрос, почему недовольны члены СДПК старой коалицией, Валентина Лисниченко ответила: «Депутаты решили поменять формат. Я считаю, что горкенеш работает нормально, аппарат тоже. Мы подвели маленькие итоги своей работы за десять месяцев. Сделано очень много, принято много хороших постановлений. Налажены международные связи. К нам приезжали депутаты Мосгордумы, подписали несколько соглашений. Они нам обещали помочь в плане сотрудничества в спорте, обещают оборудование, инвентарь для наших спортивных клубов. Работаем с депутатами Китая, Кореи, Казахстана».

Ранее сообщалось, что в БГК может смениться председатель.