За отмену закона. Запрет на посуточную сдачу квартир предлагают снять депутаты

Депутаты предлагают отменить закон, запрещающий любую деятельность в многоэтажных домах, в том числе предоставление квартир под услуги гостиниц. С предложением выступила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике Эльвира Сурабалдиева.

Депутаты рассматривают поправки, которыми предлагается разрешить деятельность гостиниц в многоэтажных домах в туристических зонах.

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«После принятия законопроекта начали поступать предложения от жителей Каракола. Там туристы летом и зимой. Чтобы их расселять, они предложили разрешить в их регионе сдавать квартиры под гостиницы в многоэтажках. Они будут получать патенты, платить налоги, в Соцфонд отчисления делать», — отметил депутат Дастан Бекешев.

Определять, где можно сдавать квартиры посуточно, должно правительство. Кроме того, для Бишкека и Оша послабления невозможны. С таким положением не согласилась депутат Эльвира Сурабалдиева.

«Какой смысл внесения этих поправок? Мы должны просто отменить этот закон. У нас только на Иссык-Куле что ли туризм развивается? В городе его не приветствуют? Мы должны признать, что закон не работает. Мы просто дали МВД возможность зарабатывать. Надо признать факт: кто-то пролоббировал этот законопроект», — заявила Эльвира Сурабалдиева.

Ее поддержал Дастан Бекешев, отметивший, что закон вступил в силу, но не работает. Люди не берут патенты, но сдают квартиры посуточно.

Однако в МВД с таким мнением не согласились. Заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов сообщил, что за десять месяцев за незаконную посуточную сдачу квартир взыскано штрафов на 554 тысячи сомов. По его мнению, закон только сейчас начинает действовать.