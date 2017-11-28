15:42
+5
USD 69.70
EUR 83.21
RUB 1.20
Власть

За отмену закона. Запрет на посуточную сдачу квартир предлагают снять депутаты

Депутаты предлагают отменить закон, запрещающий любую деятельность в многоэтажных домах, в том числе предоставление квартир под услуги гостиниц. С предложением выступила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике Эльвира Сурабалдиева.

Депутаты рассматривают поправки, которыми предлагается разрешить деятельность гостиниц в многоэтажных домах в туристических зонах.

Читайте по теме
Каракольцы просят власти отменить закон о штрафах за посуточную сдачу квартир

«После принятия законопроекта начали поступать предложения от жителей Каракола. Там туристы летом и зимой. Чтобы их расселять, они предложили разрешить в их регионе сдавать квартиры под гостиницы в многоэтажках. Они будут получать патенты, платить налоги, в Соцфонд отчисления делать», — отметил депутат Дастан Бекешев.

Определять, где можно сдавать квартиры посуточно, должно правительство. Кроме того, для Бишкека и Оша послабления невозможны. С таким положением не согласилась депутат Эльвира Сурабалдиева.

«Какой смысл внесения этих поправок? Мы должны просто отменить этот закон. У нас только на Иссык-Куле что ли туризм развивается? В городе его не приветствуют? Мы должны признать, что закон не работает. Мы просто дали МВД возможность зарабатывать. Надо признать факт: кто-то пролоббировал этот законопроект», — заявила Эльвира Сурабалдиева.

Ее поддержал Дастан Бекешев, отметивший, что закон вступил в силу, но не работает. Люди не берут патенты, но сдают квартиры посуточно.

Однако в МВД с таким мнением не согласились. Заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов сообщил, что за десять месяцев за незаконную посуточную сдачу квартир взыскано штрафов на 554 тысячи сомов. По его мнению, закон только сейчас начинает действовать.
Ссылка:
просмотров: 566
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают ситуацию на границе за закрытыми дверями
Депутаты недовольны. Министр экономики не ходит на заседания комитетов
Бывшим гражданам Кыргызстана предлагают разрешить покупку жилья в стране
Депутаты одобрили введение НДС на муку и импорт зерна во втором чтении
Из-за отмены НДС на муку бюджет Кыргызстана потерял более 1 миллиарда сомов
Избран новый лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт»
У правительства Кыргызстана нет средств на расчистку карьера Кумтора
В правительстве заверяют, что тоже обеспокоены ледниками. Депутаты не верят
Депутат считает, что ледники Давыдова и Лысый продали. Чиновник опровергает
Рабочие «Кумтора» назвали депутатов террористами. Они обиделись
Популярные новости
Президент Сооронбай Жээнбеков назвал главных союзников Кыргызстана Президент Сооронбай Жээнбеков назвал главных союзников Кыргызстана
Опять рокировка. В&nbsp;правительстве Кыргызстана меняют первого вице-премьера Опять рокировка. В правительстве Кыргызстана меняют первого вице-премьера
Любимые машины кыргызских чиновников Любимые машины кыргызских чиновников
Присвоить звание Героя Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предлагает депутат Присвоить звание Героя Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предлагает депутат
Бизнес
MegaCom: сезон зимнего катания в&nbsp;Караколе открыт! MegaCom: сезон зимнего катания в Караколе открыт!
Мобильный оператор&nbsp;О! открывает новые направления в&nbsp;роуминге Мобильный оператор О! открывает новые направления в роуминге
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV