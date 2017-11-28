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Власть

«Вы тут никто!» Словесная перепалка произошла в столичном кенеше

Словесная перепалка произошла между депутатами столичного кенеша. На очередной сессии около часа обсуждается проект повестки дня.

Дискуссия возникла по поводу отчета главы Ленинского района Нурдина Тынаева за 9 месяцев 2017 года. Депутат Эрнис Докенов предложил снять вопрос, отметив, что первым должен отчитываться мэр города. «Тем более в такой формулировке отчет не рассматривается», — сказал он.

Против снятия вопроса выступили несколько депутатов, в том числе Куванычбек Конгантиев и Рыспай Аматов. Они отметили, что для заслушивания отчета есть все законные основания и просить на это разрешения народные избранники ни у кого не должны.

«Вы тут никто! Если вы не понимаете официальный язык, то учитесь его понимать. Я не говорил, что это противозаконно и мы не имеем права заслушивать отчет. Я говорил, что не прописано в законе. Уточните это, прежде чем давать мне оценку», — возмутился Эрнис Докенов на выступление Рыспая Аматова.

«Соблюдайте регламент. Я вам слова не давал», — призвал к дисциплине спикер Канатбек Музуралиев.

«А нечего давать! Вы не допускайте таких выпадов в отношении спикера, вице-спикеров и остальных депутатов! Сидит ученый такой: кому говорить, что говорить», — парировал Эрнис Докенов.

«Мне не хотелось бы перепалок, соблюдайте регламент, уважайте в первую очередь себя, а потом уже меня», — сказал Канатбек Музуралиев.
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