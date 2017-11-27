Кыргызстан не получал приглашений для отправки военных в Сирию

«Кыргызстан никаких приглашений ни от кого не получал и не ведет с какой-либо стороной переговоров по отправке военных в Сирию», — заявил в интервью российскому агентству ТАСС президент страны Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, возможность направления миротворческого контингента в Сирию рассматривалась на заседании Постоянного совета ОДКБ. Однако вопрос не получил дальнейшего развития.

«Для этого необходимо единогласное решение всех стран ОДКБ, получение положительной резолюции Совета Безопасности ООН, а главное — согласие Жогорку Кенеша. Таким образом, решение вопроса по отправке наших военнослужащих в Сирию требует длительного времени и согласительных процедур», - отметил президент.

В случае, если данный вопрос найдет продолжение, он будет решаться строго исходя из наших национальных интересов и обеспечения безопасности Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства отметил, что исходящий из Афганистана уровень угрозы терроризма для государств Центральной Азии остается высоким. Особую озабоченность вызывает активность религиозно-экстремистских группировок в северных провинциях Афганистана, особенно вдоль границы с Таджикистаном и Туркменистаном.

«Угроза ухудшения ситуации в данном направлении увеличивается в связи с возможным прибытием боевиков из зоны ближневосточного конфликта. Наличие этих вызовов и угроз требует совершенствования совместной системы безопасности государств нашего региона. Необходимы согласованные и решительные действия против терроризма в глобальном и региональном масштабе», — заключил Сооронбай Жээнбеков.