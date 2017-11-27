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Власть

Президент Сооронбай Жээнбеков назвал главных союзников Кыргызстана

Президент Сооронбай Жээнбеков дал интервью российскому агентству ТАСС. Во время беседы он назвал главных союзников Кыргызстана.

По его словам, ситуация в мире с каждым годом усложняется. Это связано с замедлением роста мировой экономики, активизацией международного терроризма и религиозного экстремизма. Рост глобализации и развитие интеграционных процессов также вносят коррективы в характер межгосударственных отношений.

«В этом плане Кыргызстан будет наращивать многоплановое сотрудничество со стратегическими и традиционными партнерами как на двусторонней основе, так и в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Если говорить конкретно, то мы намерены углублять союзнические отношения с Россией — основным стратегическим партнером Кыргызстана. Важным стратегическим и торгово-экономическим партнером остается и Китай.

Сооронбай Жээнбеков

«Кроме того, необходимо укреплять добрососедские и взаимовыгодные отношения со странами Центральной Азии на принципах взаимного уважения и невмешательства в дела друг друга. Конечно же, мы продолжим развивать сотрудничество с европейскими партнерами, в частности в вопросах укрепления парламентаризма и реализации национальной программы цифровой трансформации «Таза коом», — заключил глава государства.
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