Информацию о карантинном фитосанитарном контроле в Кыргызстане засекретили

Информацию о состоянии карантинного фитосанитарного контроля в Кыргызстане засекретили. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Департамента карантина растений Амангелди Исаев.

Сегодня комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заслушал за закрытыми дверями информацию о состоянии карантинного фитосанитарного контроля в республике в рамках выполнения обязательств по ЕАЭС. Амангелди Исаев не смог рассказать подробностей, так как информация является секретной.

«Я не могу озвучить информацию, которая рассматривалась парламентом в закрытом режиме. Есть государственные тайны, которые я не могу разгласить. В ближайшее время все обо всем узнают», — сказал Амангелди Исаев.