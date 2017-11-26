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Власть

Нового президента Кыргызстана поздравил со вступлением в должность Госдеп США

Государственный департамент США поздравил избранного президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, который вступил в должность 24 ноября 2017 года.

«Соединенные Штаты приветствуют президента Жээнбекова и народ Кыргызстана, выбравших путь демократии, организовавших демократический процесс, сделавших возможным мирную передачу власти», - говорится в заявлении.

Госдеп США особо отмечает ставший первым прецедент мирной передачи власти в истории стран Центральной Азии.

В заявлении также говорится, что США намерены продолжить сотрудничество с новым президентом и его администрацией «в духе равенства, доверия и взаимного уважения».

 
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