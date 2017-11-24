Сооронбай Жээнбеков обозначил краткосрочный план работы своего аппарата

Сооронбай Жээнбеков провел первое совещание с руководством аппарата президента Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, президент подчеркнул необходимость проработки мер, обеспечивающих, во-первых, преемственность курса Алмазбека Атамбаева, направленного на развитие страны, и, во-вторых, гарантирующих проведение нового этапа коренных реформ во всех сферах жизни страны.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что необходимо доработать проект Стратегии устойчивого развития страны до 15 февраля 2018 года. Он подчеркнул, что проект Национальной стратегии устойчивого развития на 2018-2040 годы должен быть принят в конце февраля 2018-го.

Президент Сооронбай Жээнбеков поручил в ближайшее время провести заседание Совета безопасности, где будут обозначены основные направления дальнейшей борьбы с коррупцией. «В нашей стране в последние годы велась жесткая борьба с коррупцией, которая создала все условия для очищения общества от коррупционных явлений. Мы должны продолжать неустанную борьбу с ней», — отметил президент.