Сооронбай Жээнбеков: Интересы страны превыше всего

Новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обещал ставить интересы страны на первое место. Об этом он заявил во вступительной речи после присяги во время инаугурации.

По словам президента, он будет ставить жесткие требования всем ветвям власти.

«Демократия имеет двух друзей: первый — свобода, второй — ответственность. Я не пожалею ни сил, ни времени, чтобы выполнить свои обязанности перед народом», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» прошла инаугурация избранного президента Кыргызстана. Он сообщил, что приоритетным направлением политики для него станет борьба с коррупцией. А первым указом пообещал наградить уже бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Выборы президента Кыргызстана прошли 15 октября, за Сооронбая Жээнбекова проголосовали 54,77 процента избирателей.