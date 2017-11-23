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Власть

Правительство еще не считало ущерб от простоя фур на границе с Казахстаном

Правительство еще не считало ущерб от простоя фур на границе с Казахстаном и не учитывало его при рассмотрении бюджета. Об этом сообщил сегодня на заседании парламента премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, выпадения составят примерно 0,3 процента.

«Мы в обязательном порядке эти моменты будем отсматривать. А с точки зрения туризма не думаю, что будут большие потери. С прохождением граждан и легковых машин вообще никаких проблем нет», — отметил Сапар Исаков.

Обстановка на кыргызско-казахской границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил контроль. По данным Пограничной службы, на КПП «Ак-Тилек» сегодня скопилось 430 фур.

На заседании рассматривают поправки в бюджет на 2017 год, бюджет на 2018-й и прогноз на 2019-2020 годы.
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