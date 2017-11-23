Правительство планирует повысить зарплату налоговикам, а работникам культуры — нет. Об этом сообщил сегодня на заседании парламента премьер-министр КР Сапар Исаков.

Вопрос о повышении зарплаты работникам сферы культуры подняли несколько депутатов.

«Сотрудникам центрального аппарата Министерства культуры зарплату повысили, а сотрудникам домов культуры и других учреждений — нет. В бюджете на 2018 год пока не предусматривается повышение, поскольку не нашли дополнительные доходы. Как только найдем, так сразу повысим», — сказал Сапар Исаков.

«А сотрудникам Налоговой службы будут повышать? На 7 тысяч сомов можно честно работать?» — уточнил Исхак Масалиев.

«В бюджет-2018 этот вопрос вошел, налоговикам будем повышать зарплату», — ответил премьер.