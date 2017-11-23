14:33
+7
USD 69.70
EUR 82.04
RUB 1.18
Власть

Стоит ли привлекать к строительству Камбар-Аты Узбекистан, интересуется депутат

Целесообразно ли привлекать к строительству Камбар-Аты Узбекистан, поинтересовался сегодня на заседании парламента депутат Умбеталы Кыдыралиев.

Нардеп заметил, что соседние государства – это наши потенциальные покупатели. «Есть ли необходимость их подключать к проекту?» - спросил он.

Премьер-министр Сапар Исаков напомнил, что между двумя государствами проведены переговоры. «Если Узбекистан раньше был против строительства, то теперь они поддерживают. И, кроме этого, власти Узбекистана высказывают свое намерение войти одним из акционеров. Мы должны построить Камбар-Ату. Конечно, в первую очередь мы должны ставить свои национальные интересы, но и поддерживать хорошие отношения с соседями. Если мы построим вместе с узбеками ГЭС, это будет очень хорошо», - сказал он.
Ссылка:
просмотров: 388
Версия для печати
Материалы по теме
Увеличить лимит электроэнергии в высокогорных районах просят правительство
Премьер рассказал, зачем ипподром на Иссык-Куле ремонтировали дважды
Во всех автошколах Кыргызстана пройдут проверки
Премьер предложил создать единый центр получения водительских прав
Главе МВД напомнили о невыполненном поручении Темира Джумакадырова
В Кыргызстане упраздняют патрульную милицию
Премьер-министр разбирается, что «вообще происходит на дорогах»
Что рассказал Сапар Исаков о ситуации на границе с Казахстаном на саммите СНГ
Кыргызстан просит помощи у Беларуси в реализации проекта «Таза коом»
Премьер-министр Кыргызстана озаботился пошивом одежды для военнослужащих
Популярные новости
На&nbsp;посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев На посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев
В&nbsp;казахском сегменте Twitter отреагировали на&nbsp;заявления Алмазбека Атамбаева В казахском сегменте Twitter отреагировали на заявления Алмазбека Атамбаева
Опять рокировка. В&nbsp;правительстве Кыргызстана меняют первого вице-премьера Опять рокировка. В правительстве Кыргызстана меняют первого вице-премьера
Атамбаев отправил журналиста жить в&nbsp;Европе, считая, что он&nbsp;не&nbsp;уважает страну Атамбаев отправил журналиста жить в Европе, считая, что он не уважает страну
Бизнес
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии