Стоит ли привлекать к строительству Камбар-Аты Узбекистан, интересуется депутат

Целесообразно ли привлекать к строительству Камбар-Аты Узбекистан, поинтересовался сегодня на заседании парламента депутат Умбеталы Кыдыралиев.

Нардеп заметил, что соседние государства – это наши потенциальные покупатели. «Есть ли необходимость их подключать к проекту?» - спросил он.

Премьер-министр Сапар Исаков напомнил, что между двумя государствами проведены переговоры. «Если Узбекистан раньше был против строительства, то теперь они поддерживают. И, кроме этого, власти Узбекистана высказывают свое намерение войти одним из акционеров. Мы должны построить Камбар-Ату. Конечно, в первую очередь мы должны ставить свои национальные интересы, но и поддерживать хорошие отношения с соседями. Если мы построим вместе с узбеками ГЭС, это будет очень хорошо», - сказал он.