Перезахоронить жертв сталинских репрессий предлагают в Кыргызстане. С такой инициативой выступил сегодня на заседании парламента депутат Каныбек Иманалиев.

«Нужно принять постановление Жогорку Кенеша, чтобы на следующий год на высоком уровне отметить 80-летие репрессий. Были расстреляны 20 тысяч наших граждан, представителей политической элиты. Надо уточнить все их имена и выпустить книгу. Это будет наше почтение», - сказал нардеп.

«Многие похоронены в Васильевке и Камышановке, мы должны их перезахоронить по мусульманским обычаям», - добавил Каныбек Иманалиев.