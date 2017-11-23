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Власть

Перезахоронить жертв сталинских репрессий предлагают в Кыргызстане

Перезахоронить жертв сталинских репрессий предлагают в Кыргызстане. С такой инициативой выступил сегодня на заседании парламента депутат Каныбек Иманалиев.

«Нужно принять постановление Жогорку Кенеша, чтобы на следующий год на высоком уровне отметить 80-летие репрессий. Были расстреляны 20 тысяч наших граждан, представителей политической элиты. Надо уточнить все их имена и выпустить книгу. Это будет наше почтение», - сказал нардеп.

«Многие похоронены в Васильевке и Камышановке, мы должны их перезахоронить по мусульманским обычаям», - добавил Каныбек Иманалиев.
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