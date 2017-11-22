Алмазбек Атамбаев рассказал, за что наградил журналистов и экспертов

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» Алмазбек Атамбаев вручил госнаграды журналистам, врачам, артистам, депутатам, экспертам — всего 150 людям.

Все они награждены «за существенный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики и проведение экономических, социальных реформ, а также высокие достижения в профессиональной деятельности».

По словам президента, он решил наградить журналистов и экспертов, которые в первые годы правления не побоялись поддержать его.

В первые годы моего президентства было героизмом открыто поддержать меня. Если кто-нибудь говорил, что Атамбаев хорошо работает, на него бросались критикой. Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев также поблагодарил деятелей культуры, которые прославляют страну за границей. «Когда Кайрат Примбердиев получил второе место в конкурсе «Голос», я был очень горд. Нам нужны такие люди — патриоты», — сказал президент.