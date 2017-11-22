18:49
+9
USD 69.70
EUR 81.81
RUB 1.17
Власть

Алмазбек Атамбаев рассказал, за что наградил журналистов и экспертов

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» Алмазбек Атамбаев вручил госнаграды журналистам, врачам, артистам, депутатам, экспертам — всего 150 людям.

Все они награждены «за существенный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики и проведение экономических, социальных реформ, а также высокие достижения в профессиональной деятельности».

По словам президента, он решил наградить журналистов и экспертов, которые в первые годы правления не побоялись поддержать его.

В первые годы моего президентства было героизмом открыто поддержать меня. Если кто-нибудь говорил, что Атамбаев хорошо работает, на него бросались критикой.

Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев также поблагодарил деятелей культуры, которые прославляют страну за границей. «Когда Кайрат Примбердиев получил второе место в конкурсе «Голос», я был очень горд. Нам нужны такие люди — патриоты», — сказал президент.
Ссылка:
просмотров: 774
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Кыргызстана объяснил, чем Икрамжан Илмиянов заслужил орден Манаса
Алмазбек Атамбаев поблагодарил свою семью за терпение
Ерлан Карин: Алмазбек Атамбаев оставляет преемнику неоднозначное наследие
Алмазбек Атамбаев прокомментировал ответы председателя сената и МИД Казахстана
О блатных и любовницах в Генштабе рассказал президент Кыргызстана
Президент Кыргызстана рассказал, когда заработает судебная реформа
Меньше всего званий генералов за годы правления раздал Атамбаев. Всего восемь
Атамбаев отправил журналиста жить в Европе, считая, что он не уважает страну
Проблемы на границе. На питание водителей и пассажиров выделят еще миллион сомов
Президент Кыргызстана рассказал, почему от него отвернулись родственники
Популярные новости
Извинений не&nbsp;будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у&nbsp;нас политическое дерьмо Извинений не будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у нас политическое дерьмо
На&nbsp;посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев На посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев
Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на&nbsp;самом деле разваливает ЕАЭС Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС
В&nbsp;казахском сегменте Twitter отреагировали на&nbsp;заявления Алмазбека Атамбаева В казахском сегменте Twitter отреагировали на заявления Алмазбека Атамбаева
Бизнес
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!