Государственным пансионатам на Иссык-Куле далеко до пяти звезд

«Не все государственные пансионаты на Иссык-Куле соответствуют уровню 4-5 звезд», — заявил сегодня премьер-министр Сапар Исаков на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям.

По его словам, сфера туризма в Кыргызстане имеет большой потенциал. Но он до сих пор не раскрыт. В сферу приходят инвестиции на развитие, но этого недостаточно. На Иссык-Куле есть хорошие отели, но их не так много.

«Пришло время для того, чтобы мы могли переосмыслить и задать себе вопросы, какие есть плюсы у страны, сдвиги, а какие есть минусы, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Мы должны сделать план, очертить круг проблем, чтобы бизнес показал правительству, какие есть сложности, проблемы, которые кабмин должен решить», — подчеркнул Сапар Исаков.