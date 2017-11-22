Премьер раскритиковал главу Минтранса и дал полгода на решение проблем авиации

Премьер-министр Сапар Исаков дал главе Министерства транспорта и дорог Жамшитбеку Калилову полгода на то, чтобы тот решил проблемы авиации. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям.

Директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акиев не смог точно ответить главе кабмина на вопрос, кто занимается анализом законодательства в сфере авиации и его изменением. Глава Минтранса, в чьем ведении находится АГА, попытался защитить подчиненного. Жамшитбек Калилов отметил, что перед АГА поставили задачу в первую очередь выполнить рекомендации по итогам аудита ИКАО. Ведь с каждым годом после аудита таких замечаний становится все больше. Кроме того, глава Минтранса признался, что Агентству гражданской авиации действительно не хватает специалистов.

Премьер-министр ответил критикой в адрес чиновника.

«Министерство транспорта и дорог отвечает за работу АГА. Надо нормально работать. Каждый пункт рассматривать. У вас глава департамента не может нормально на вопросы ответить. Причина в одном: нет должного уровня работы над вопросом, и экспертов нет. Вы, как министр, должны решать эти вопросы. Это элементарные вещи: встретиться с международными организациями, написать правильные проекты, чтобы они помогли нам в изменении законодательства, подскажут, в каком направлении нужно идти, план помогут составить. Мы эти шаги не делаем, даже не начинали делать. Вывести Кыргызстан из черного списка ИАКО просто. Нужно только работать над этим. Я вам даю полгода, чтобы вы все вопросы решили», — заключил Сапар Исаков.