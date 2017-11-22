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Власть

Премьер недоволен. Систему считывания паспортов не могут поставить в срок

Премьер-министр Сапар Исаков раскритиковал чиновников за то, что они не могут в срок установить систему считывания биометрических паспортов в аэропорту «Манас». Об этом глава кабмина заявил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям.

На заседании директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев сообщил, что в этом году систему поставить не удастся. Реализация проекта переносится на 2018 год. Однако премьер-министр считает иначе.

Система должна стоять до конца года. Я ничего не знаю. Мы проплатили пару месяцев назад. Если поставок нет, то за это должен кто-то ответить.

Сапар Исаков
«Речь идет об электронных воротах. Когда наши граждане возвращаются из-за рубежа, то смогут за считанные секунды проходить контроль с биометрическим паспортом. Это современная система, которая помогает без нервов пройти контроль. Я давал поручение по этому вопросу два месяца назад. Но коллеги не справляются. Деньги проплачены, договоры подписаны. Что еще надо? Почему затягиваем? Нужно решать вопросы, а не соглашаться с подрядчиком», — возмутился Сапар Исаков.
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