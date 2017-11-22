В АГА нет людей, которые могут вывести Кыргызстан из черного списка ИКАО

«В Агентстве гражданской авиации нет людей, которые реально видят картину, что нужно сделать для вывода Кыргызстана из черного списка ИКАО», — заявил сегодня на внеочередном заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, Кыргызстан — горная страна. Чтобы выйти в страны Европы, США, на рынки Китая или других стран, нужно идти или наземным путем, пересекая госграницы нескольких стран, или воздушным.

«У нас нет выхода к морю. Ситуация, которая сложилась на границе с Казахстаном, послужила нам большим уроком, чтобы мы пересмотрели свои действия, политику в этой области. Надо делать упор на воздушную составляющую. Я дал поручение, чтобы мы быстрее отработали вопрос пятой степени свободы воздуха. Правительство уже работает. Мы столкнулись с тем, что, не в обиду будет сказано главе АГА, но там нет людей, которые реально знают, как сделать так, чтобы расписать правильную программу по выходу из черного списка ИКАО. Нам нужно привлекать экспертов, сделать экшен-план, который поможет продвинуться вперед», — подчеркнул Сапар Исаков.