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Власть

ЦИК решит вопрос с передачей депутатского мандата Омурбека Текебаева

ЦИК на ближайшем заседании решит вопрос передачи депутатского мандата Омурбека Текебаева. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель председателя комиссии Абдыжапар Бекматов.

По его словам, в парламент придет следующий по списку кандидат от партии социалистов. Ранее ЦИК приостановил передачу мандата, так как адвокаты Текебаева подали в Верховный суд надзорную жалобу на приговор Бишкекского городского суда. Накануне ВС КР оставил вердикт первых двух инстанций в отношении Текебаева, обвиняемого в коррупции, в силе. 

Ожидается, что в ЖК придет экс-глава Счетной палаты Искендер Гайпкулов. Как пояснил Абдыжапар Бекматов, на днях ему вручат депутатский значок. 
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