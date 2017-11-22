Убийство Улана Салянова. Депутат считает, что кто-то управляет следствием

Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова уверена: кто-то управляет следствием и указывает, что говорить об убийстве ее брата Улана. Об этом она сообщила сегодня на заседании.

По ее словам, правоохранительные органы хотя бы для видимости могли выдвинуть версию, что преступление носит политический характер. Но ее в первый же день отвергли.

«Группа была подготовлена для этого преступления. Они должны были ограбить как минимум миллионера. У брата же было две подержанных машины и 400 сомов в кошельке. Он не опасался за свою жизнь, у него не было высокого забора, решеток на окнах, видеокамер. Я не удивлюсь, если убить человека в угоду власти будет доблестью», — сказала Аида Салянова.

Заместитель главы МВД Данияр Абдыкаров пояснил, откуда возле дома взялся пикап, о котором рассказал сын убитого. На нем приехали сотрудники Патрульной милиции.

«Собака взяла след, но остановилась возле поля. Мы предполагаем, что там стояла машина. Преступники находились в доме около 10 минут. Найдены отпечатки пальцев членов семьи. Преступники были в перчатках и масках. Один следил за сыном и женой, в левой руке у него находился пистолет. Трое вошли в дом, один был на улице. Может быть, еще два человека ждали в машине. Имеются записи с 51 камеры. Каждого мимо проходящего человека допросили. В Панфиловском районе было аналогичное преступление. Нападавшего застрелил сын потерпевшего», — добавил он.

Брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой Улана убили в его доме 5 ноября.