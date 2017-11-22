Убийство Улана Салянова. В МВД не уверены, что раскроют преступление

МВД Кыргызстана не уверено, что раскроет убийство младшего брата депутата парламента Аиды Саляновой. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров.

По его словам, 6 ноября в 1.30 трое неизвестных ворвались в дом Улана Салянова и произвели два выстрела из неустановленного пистолета. По дороге в больницу Улан Салянов скончался.

«Мы не можем сказать, будет раскрыто это преступление или нет. Мы собрали улики, работаем по горячим следам. Я не могу сказать, что мы напали на след. Но надежда есть», — сказал Данияр Абдыкаров.

Брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой Улана убили в его доме 5 ноября.