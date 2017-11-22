Любимые машины кыргызских чиновников

Кыргызские чиновники любят шикарные авто, обязательно нашпигованные разными наворотами, и зачастую тратят столь необходимые для других целей бюджетные деньги на машины повышенной комфортности.

Запросы Генпрокуратуры на шикарность

В начале ноября Генеральная прокуратура Кыргызстана объявила тендер на 36,7 миллиона сомов на покупку служебных машин. Все бы ничего, транспортный фонд обновлять нужно, но надзорному ведомству понадобились автомобили исключительно с завода-изготовителя и 2017 года выпуска.

Главная ошибка всех отделов закупок — указание точных параметров товара, что противоречит закону. Согласно ему, осуществление госзакупок основывается на принципах:

— публичности, открытости, законности и беспристрастности в отношении поставщиков (подрядчиков);

— создания равных и справедливых условий для поставщиков (подрядчиков) при осуществлении государственных закупок.

Обращаем внимание и на «Руководство по применению стандартных конкурсных документов», размещенное на сайте госзакупок в разделе «Нормативно-правовые акты», в котором указано, что технические требования не должны содержать указаний:

а) на торговую марку;

б) на товарные знаки;

в) на наименование страны и места происхождения услуг или материалов или наименование производителя«.

Отдел закупок ГП указал точные параметры автомобиля, его габаритную длину, ширину и высоту, что является нарушением, так как под эти габариты подпадает только одна машина из модельного ряда. Генеральной прокуратуре понадобились Hyundai Accent или Hyundai Solaris.

Более того, в машине должны быть кожаная отделка и подогрев руля, Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь HandsFree, управление аудиосистемой и телефоном на руле, электростеклоподъемники с подсветкой кнопок.

Под давлением общественности

Омбудсмен Кыргызстана остался без новенькой машины. Он планировал купить внедорожник за 1,5 миллиона сомов. К авто, как обычно, выставили ряд требований — не ранее 2008 года выпуска, с круиз-контролем, подогревом сидений, бортовым компьютером, сигнализацией, камерой заднего вида, не битым и не крашеным, с пробегом не более 180 тысяч километров.

Эта информация взбудоражила общественность, которая посчитала, что правозащитник не может ездить на такой дорогой машине. В его аппарате для прессы был заготовлен стандартный ответ: автопарк давно не обновлялся.

Несмотря на то, что Кубат Оторбаев счел стоимость внедорожника среднерыночной, он все же отказался от покупки «в целях экономии бюджетных средств». Но деньги в казну не вернули, а отдали на благотворительность.

Не роскошь, а служебная необходимость

В 2016 году Судебный департамент при ВС КР закупил 20 легковых машин и пять внедорожников. Автомобили без пробега и не позднее 2015 года выпуска, предпочтительно белого или серого цвета.

В департаменте ИА «24.kg» пояснили, что возникла необходимость обновить автопарк. «По всей республике 72 местных суда. Для их обслуживания должно быть 139 машин, однако в настоящее время есть только 93. Более 40 из них эксплуатируются на протяжении 20 лет. Автомобили нужны для того, чтобы перевозить материалы дела из одного суда в другой или отправлять на экспертизу. На машине это сделать легче, чем отправлять документы спецсвязью», — отметили в ведомстве.

Заместителю председателя Конституционной палаты потребовался Mercedes E-class W212 за 1,3 миллиона сомов. На покупку второго автомобиля выделили 960 тысяч сомов. По характеристикам, приложенным в тендерной документации, подходит только Toyota Corolla XI.

В нарушение закона о госзакупках приобрели машины для руководителей Фонда госматрезервов. На покупку Toyota Camry представительского класса заложили 1,2 миллиона сомов. Второе авто немного скромнее, всего за 700 тысяч сомов, но тоже японского концерна.

Те, кто должен бороться с экономическими преступлениями, сами же нарушили закон. На шесть автомашин, которые соответствуют техническим характеристикам марки LADA 4×4 Bronto, ГСБЭП потратит 3 миллиона 780 тысяч сомов.

Некоторые структуры и вовсе не проводят тендер и покупают машины напрямую. За одну из таких покупок в отношении сотрудников представительства Государственной службы миграции Кыргызстана в России возбудили уголовное дело.

В 2016 году должностные лица купили две автомашины марок Toyota Land Cruiser 150 (Prado) и Toyota Corolla за 5 миллионов 219 тысяч сомов. Автомашины приобретены методом прямого заключения договора без проведения соответствующих процедур через веб-портал государственных закупок.

Какие машины должны покупать чиновники

На каких авто ездят государственные служащие и какие покупают для личного пользования, ни для кого не секрет. Кыргызстан переполнен внедорожниками и представительскими «Мерседесами» и «Тойотами». Но мало кто знает, что постановлением правительства четко оговорено, какие машины можно покупать на бюджетные деньги и за сколько.

Служебные машины положены главе правительства, вице-премьерам, председателям Верховного суда, Конституционной палаты, их заместителям, руководителям государственных органов, полномочным представителям правительства в областях, главам местных администраций, мэрам городов республиканского значения. Кроме того, за каждым ведомством закреплено определенное количество дежурных авто. Ежегодно на их содержание и ГСМ выделяются деньги из бюджета.

Постановлением правительства «О мерах по экономии средств государственного бюджета за счет сокращения служебного и дежурного автотранспорта» определяется, что стоимость покупаемых машин не должна превышать 750 тысяч сомов.

Но, как обычно, существуют исключения, которые касаются вышеперечисленных лиц. Им можно покупать автомобили дороже.

Всем госорганам запрещается приобретать транспорт со сроком использования более 10 лет со дня выпуска. Объем двигателя дежурного авто не должен превышать 2700 кубических сантиметров. Исключение опять же для чиновников высшего звена. Максимальный срок эксплуатации легковой служебной машины — 7 лет со дня приобретения.

О какой экономии государственных средств может идти речь, если законодательством Кыргызстана чиновникам разрешено покупать дорогие авто? А они себе ни в чем и не отказывают, прописывая самые современные технические тонкости. Комфорт для них превыше всего.