Два президента, певец и КВНщик награждены орденами указами Алмазбека Атамбаева

Алмазбек Атамбаев своими последними указами в качестве президента раздал награды.

По данным пресс-службы главы государства, Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно которому президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев награжден орденом «Данакер» «за огромный личный вклад в установление стратегического партнерства и укрепление традиционной дружбы и добрососедства».

Алмазбек Атамбаев наградил певца, композитора, художественного руководителя вокально-инструментального ансамбля «Ялла» Фарруха Закирова орденом «Достук» за большой вклад в укрепление дружбы между народами Кыргызстана и Узбекистана, многолетнюю и плодотворную творческую деятельность.

Также награжден президент Международного союза КВН, ведущий и руководитель телевизионной программы КВН Александр Масляков орденом «Достук» за большой вклад в укрепление дружбы между народами Кыргызстана и России, многолетнюю и плодотворную творческую деятельность.

Ранее Алмазбек Атамбаев наградил Владимира Путина орденом «Манас».