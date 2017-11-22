В рамках проекта по реабилитации автодороги Бишкек — Кара-Балта временно приостановлены работы. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, решение принято в связи с жалобами местных жителей. «Из-за работы катка и перфоратора в некоторых домах пошли трещины. Работы приостановили. Специалисты выехали на места и зафиксировали факт», — сказал Жамшитбек Калилов.

Он добавил, что подрядчик работает там, где нет домов.

Ранее жители Московского района рассказали ИА «24.kg», что из-за работы спехтехники в их домах появились трещины.