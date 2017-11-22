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Власть

В Кыргызстане снизят цены на внутренние авиарейсы

В Кыргызстане снизят цены на внутренние авиарейсы. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Вопрос стоимости авиабилетов поднял депутат Абдывахаб Нурбаев. «Почему в три раза увеличилась цена на билеты? Раньше можно было купить билет за 1,5 тысячи, теперь он стоит около 5 тысяч сомов. Пассажирам накладно покупать такие дорогие билеты», — отметил он.

Жамшитбек Калилов отметил, что Минтранс устно рекомендовал компаниям снизить цену. «Они снижают, но потом опять поднимают. Мы указали верхний предел — не более 4,5 тысячи сомов. Это предложение находится на рассмотрении. Никакой авиакомпании мы ограничение не устанавливаем, существуют принципы конкуренции. В течение месяца решится вопрос. Если бы конкуренция была выше, тогда бы и цена упала еще больше», — сказал он.
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