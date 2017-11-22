Не дорого? Доноры выделяют $530 тысяч на консультации по ТЭО для двух аэропортов

Доноры выделяют $530 тысяч на консультации для разработки ТЭО аэропортов «Каракол» и «Иссык-Куль». Данный вопрос поднял депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Парламентарии рассматривают ратификацию письма-соглашения между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития о предоставлении гранта для улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии.

Дастан Бекешев поинтересовался, на что будут потрачены $530 тысяч. «Эти все деньги потратят на консультации или реализацию проекта?» — обратился он к министру транспорта и дорог.

Жамшитбек Калилов пояснил, что Трастовый фонд на цели развития потенциала в регионе Европы и Центральной Азии одобрил выделение грантовых средств, которые будут направлены на финансирование консультационных услуг для подготовки технико-экономического обоснования и технических проектов по модернизации инфраструктуры международных аэропортов «Каракол» и «Иссык-Куль». Разработчиков будут искать через тендер.