Убийство Улана Салянова. Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос на заседании

Жогорку Кенеш на палате рассмотрит убийство младшего брата члена фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой — Улана Салянова. Об этом сегодня на заседании сообщил спикер парламента Дастан Джумабеков.

Он попросил представителей правительства доложить о том, какая работа уже проведена. Однако чиновники не смогли сразу ответить, пообещав отчитаться после того, как получат информацию от правоохранительных органов.

Фракция «Ата Мекен» настаивает на включении этого вопроса в повестку дня. Спикер решил вернуться к нему, как только поступит подробная информация.

Брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой Улана убили в его доме 5 ноября.