К ЕАЭС могут присоединиться новые участники

К Евразийскому экономическому союзу могут присоединиться новые участники. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Россия приветствовала бы присоединение к ЕАЭС Азербайджана. В настоящее время рассматривается возможность вступления Таджикистана. Кроме того, ряд стран со всего мира хотели бы наладить партнерские отношения с объединением.

«Союз создавался не по тем принципам, которые, например, заложены администрацией Барака Обамы в проект Транстихоокеанского партнерства, когда выборочно пригласили 11 стран, а другим сказали подождать, пока сами не договорятся, а потом на их условиях уже можно будет присоединяться», - отметил министр.

Когда создавался ЕАЭС, мы никогда не говорили, что сейчас договоримся втроем (вчетвером, впятером), а потом остальным будем диктовать. У нас с самого начала открытое объединение. Сергей Лавров

Сергей Лавров добавил, что ЕАЭС — открытый интеграционный союз и присоединение к нему новых стран всегда приветствуется. Шанхайская организация сотрудничества тоже активна в экономике и начинает прямые контакты с союзом.