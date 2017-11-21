На инаугурацию Сооронбая Жээнбекова потратят более восьми миллионов сомов

На заседании оргкомитета по проведению инаугурации избранного президента Кыргызстана озвучили смету расходов на проведение инаугурации: 8 миллионов 404 тысячи 248 сомов. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Напомним, торжественная церемония официального вступления Сооронбая Жээнбекова в должность президента Кыргызской Республики состоится 24 ноября в доме приемов «Энесай» Государственной резиденции «Ала-Арча».

Как сообщается, на церемонию приглашены 450 человек. Сценарий мероприятия согласован сегодня.

Церемония инаугурации включает принесение присяги народу Кыргызстана избранным президентом Сооронбаем Жээнбековым, вручение ему удостоверения, нагрудного знака и штандарта главы государства.

По окончании церемонии в Бишкеке произведут троекратный артиллерийский залп.

Далее Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев направятся в здание Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, где будет выстроена рота почетного караула и командующий Национальной гвардии КР отдаст рапорт вступившему в должность президента страны — главнокомандующего.

Затем они направятся в рабочий кабинет главы государства.

Церемонию инаугурации будут транслировать в прямом эфире ряд ведущих телеканалов страны и интернет-изданий.

В этот день будет частично ограничено движение транспорта по ряду столичных улиц.