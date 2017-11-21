Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают ситуацию на границе за закрытыми дверями

Депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политикие рассматривают ситуацию на кыргызско-казахской границе за закрытыми дверями.

Сегодня в повестке дня рассмотрение ситуации на границе значилось последним вопросом. Докладчиками выступают представитель Министерства экономики, председатели Пограничной службы Уларбек Шаршеев, Таможенной службы — Азамат Сулайманов, Налоговой службы — Октябрь Абдыкаимов и министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев.

Однако перед рассмотрением вопроса председатель комитета Нурланбек Макеев попросил собравшихся, в том числе представителей СМИ, покинуть зал, поскольку заседание будет закрытым.