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Власть

Депутаты недовольны. Министр экономики не ходит на заседания комитетов

Недовольство поведением министра экономики Кыргызстана Артема Новикова выразил председатель парламентского комитета по экономической и фискальной политике Нурланбек Макеев.
 
На заседании комитета доклад по ряду законопроектов должен был делать Артем Новиков. Вместо него пришли заместители. Замминистра экономики Данияр Иманалиев отметил, что министр в командировке в Москве.
 

«Командировка — это хорошо, но впредь, заместители, больше не приходите. Министр не был еще у нас. Артем Эдуардович — как избалованный ребенок, в комитетах не участвует. Он один раз всего у нас был, когда министром утверждали», — возмутился депутат.
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