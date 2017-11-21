Депутаты недовольны. Министр экономики не ходит на заседания комитетов

Недовольство поведением министра экономики Кыргызстана Артема Новикова выразил председатель парламентского комитета по экономической и фискальной политике Нурланбек Макеев.

На заседании комитета доклад по ряду законопроектов должен был делать Артем Новиков. Вместо него пришли заместители. Замминистра экономики Данияр Иманалиев отметил, что министр в командировке в Москве.

«Командировка — это хорошо, но впредь, заместители, больше не приходите. Министр не был еще у нас. Артем Эдуардович — как избалованный ребенок, в комитетах не участвует. Он один раз всего у нас был, когда министром утверждали», — возмутился депутат.