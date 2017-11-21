Убийство Улана Салянова. Расследование проводится не в полном объеме

Расследование по делу об убийстве младшего брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой проводится не в полном объеме. Об этом ИА «24.kg» сообщила она сама.

По ее словам, прошло более двух недель со дня убийства, но МВД не сообщает ничего нового. Кроме того, правоохранительные органы не могут объяснить, почему в первый же день убийства заявлено о том, что, преступление не носит политический характер.

«Это говорит о том, что расследование изначально проводится не в полном объеме. Информация, которая преподносится МВД, с первых дней умышленно искажалась. Делался акцент на то, что преступники требовали деньги. На первом же допросе, еще до того как я приехала, сын брата дал показания, что видел пикап, и затем приближающийся «Прадо», но их никто не искал», — сказала Аида Салянова.

Она добавила, что фракция «Ата Мекен» намерена поднять этот вопрос завтра, 22 ноября, на планерном заседании парламента.

Брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой Улана убили в его доме 5 ноября.