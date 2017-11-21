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Власть

Бывшим гражданам Кыргызстана предлагают разрешить покупку жилья в стране

В Кыргызстане предлагают расширить список иностранцев, которые могут покупать жилье в стране. С таким предложением депутаты выступили сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Министерство юстиции предлагает прекратить деятельность комиссии, рассматривавшей заявления иностранных граждан на покупку жилья. Комиссия не работает с 2013 года. Вместо нее предлагается создать уполномоченный орган.

Кроме того, Минюст считает необходимым ограничить иностранцев в возможности покупать жилье на приграничных территориях. При этом иностранный гражданин может осуществить сделку только при наличии у него инвестиционной визы или вида на жительство. Депутаты сочли это нечестным.

«Многие наши граждане получили российское гражданство от безысходности. Это нужно было, чтобы спокойно работать. Сейчас они хотят купить здесь жилье, но не могут этого сделать. Это нечестно. Мы должны об этих людях тоже думать. Не просто так мигранты переводят в Кыргызстан миллионы долларов», — заявила депутат Эльвира Сурабалдиева.

Ее поддержал нардеп Азамат Арапбаев. Он предложил Минюсту расширить список иностранных граждан, которые могут покупать жилье в Кыргызстане. Глава Минюста Уран Ахметов согласился рассмотреть вопрос.
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