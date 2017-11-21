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Власть

Убийство Улана Салянова. Имена подозреваемых не озвучивают в интересах следствия

В убийстве брата депутата парламента Аиды Саляновой Улана не рассматривается политический мотив. Об этом сегодня на заседании фракции «Ата Мекен» сообщили представители следственной группы, расследующей дело.

По их данным, предположительно совершен разбой. В следствии отмечают, что есть круг подозреваемых, но в интересах следствия их имена не оглашаются.

Члены фракции подняли вопрос о безопасности коллеги Аиды Саляновой. Депутаты считают, что произошедшее нельзя назвать разбоем и в деле имеется политический мотив.

Представители силовых структур сообщили, что вопрос обеспечения безопасности депутата и ее семьи обсуждался с самой Аидой Саляновой, которая дала согласие. По их словам, как только будут собраны необходимые документы, данный вопрос будет решен.

Брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой Улана убили в его доме 5 ноября.
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