14:49
+6
USD 69.73
EUR 82.29
RUB 1.18
Власть

Убийство Улана Салянова. Депутат подозревает политический мотив преступления

Между убийством Улана Салянова и проникновением неизвестных людей в резиденцию № 1 провели параллель. Член фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко видит в убийстве младшего брата экс-генерального прокурора страны, ныне депутата парламента Аиды Саляновой политический мотив.

На заседании фракции она попросила прояснить случай, когда бойца Национальной гвардии, охраняющего Государственную резиденцию № 1, пытали, чтобы он назвал путь следования Аиды Саляновой, тогда работавшей генеральным прокурором.

«В сентябре Ленинская районная прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело. В Государственную резиденцию проникли люди спортивного телосложения. Они искали дом Аиды Саляновой. Произошла драка. На какой стадии находится расследование, никто не может ответить. Складываются нехорошие аналогии. В дом брата Аиды Саляновой также ночью проникли неизвестные. Пока никто не докажет обратное, я буду подозревать политический мотив», — сказала Наталья Никитенко.

Начальник отдела Генеральной прокуратуры Мухамед Карашев не знает подробностей этого случая, но обещал предоставить письменный ответ.

Брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой Улана убили в его доме 5 ноября.
Ссылка:
просмотров: 768
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Улана Салянова. Имена подозреваемых не озвучивают в интересах следствия
Убийство Улана Салянова. Подозреваемых в совершении преступления нет
Популярные новости
На&nbsp;посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев На посту три месяца. Уволен вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев
Извинений не&nbsp;будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у&nbsp;нас политическое дерьмо Извинений не будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у нас политическое дерьмо
Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на&nbsp;самом деле разваливает ЕАЭС Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС
В&nbsp;казахском сегменте Twitter отреагировали на&nbsp;заявления Алмазбека Атамбаева В казахском сегменте Twitter отреагировали на заявления Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!
Готовим лыжи и&nbsp;борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018&nbsp;в Караколе! Готовим лыжи и борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018 в Караколе!
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!