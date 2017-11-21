Убийство Улана Салянова. Депутат подозревает политический мотив преступления

Между убийством Улана Салянова и проникновением неизвестных людей в резиденцию № 1 провели параллель. Член фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко видит в убийстве младшего брата экс-генерального прокурора страны, ныне депутата парламента Аиды Саляновой политический мотив.

На заседании фракции она попросила прояснить случай, когда бойца Национальной гвардии, охраняющего Государственную резиденцию № 1, пытали, чтобы он назвал путь следования Аиды Саляновой, тогда работавшей генеральным прокурором.

«В сентябре Ленинская районная прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело. В Государственную резиденцию проникли люди спортивного телосложения. Они искали дом Аиды Саляновой. Произошла драка. На какой стадии находится расследование, никто не может ответить. Складываются нехорошие аналогии. В дом брата Аиды Саляновой также ночью проникли неизвестные. Пока никто не докажет обратное, я буду подозревать политический мотив», — сказала Наталья Никитенко.

Начальник отдела Генеральной прокуратуры Мухамед Карашев не знает подробностей этого случая, но обещал предоставить письменный ответ.

Брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой Улана убили в его доме 5 ноября.