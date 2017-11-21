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Власть

Убийство Улана Салянова. Подозреваемых в совершении преступления нет

Подозреваемых в деле об убийстве младшего брата экс-генерального прокурора страны Улана Салянова нет. Об этом сегодня стало известно на заседании парламентской фракции «Ата Мекен».

По словам начальника отдела Генеральной прокуратуры Мухамеда Карашева, по уголовному делу еженедельно проводится анализ. Отрабатываются версии. Каких-либо данных о лицах, совершивших преступление, пока нет.

Заместитель директора АКС ГКНБ Тилек Чокморов добавил, что в ходе проверки по каналу внешней миграции установлено, что Улан Салянов вылетал в Москву и вернулся через некоторое время. С марта 1998 года по февраль 2017 года на него было зарегистрировано 97 машин, которые потом продавались в Кыргызстане. В настоящее время выясняется, какие авто у него имелись в собственности.

Брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой Улана убили в его доме 5 ноября.
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