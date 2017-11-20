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Власть

Ерлан Карин: Алмазбек Атамбаев оставляет преемнику неоднозначное наследие

«Тяжелое атамбаевское наследие придется решать его преемнику», — прокомментировал казахстанский политолог Ерлан Карин на своей странице в социальной сети Facebook итоговую пресс-конференцию Алмазбека Атамбаева, на которой он подводил итоги своего президентства.

По словам Карина, Алмазбек Атамбаев своими эпатажными выступлениями и антиказахстанской риторикой пытается увести общественное мнение в своей стране от обсуждения итогов его президентства. Потому что выводы не очень утешительные: Атамбаев покидает пост президента, оставляя преемнику незавидное наследие.

«Так, в экономической политике он не смог добиться улучшения ситуации, лишь усугубив и без того непростое положение страны. Дефицит государственного бюджета по итогам 2016 года составил 20 миллиардов сомов. Для Кыргызстана это самый рекордный показатель за последние 25 лет! По сравнению с 2011 годом, годом начала президентства Атамбаева, дефицит госбюджета вырос более чем на 50 процентов! При этом внутренние источники покрытия дефицита составляли 6,5 миллиарда сомов, а внешние — 19 миллиардов», — добавил он.

Уходящий президент при покрытии дефицита использовал внешние источники (около 75 процентов), увеличив размер госдолга. Он составляет 62 процента по отношению к ВВП! Тоже рекордный показатель за 25 лет.

Ерлан Карин
«Отсюда же вся история с отказом от $100 миллионов, предоставляемых Казахстаном под конкретное целевое назначение, а именно на организацию технической помощи для интеграции в ЕАЭС. Этими деньгами, выделяемыми в рамках общей стратегии союза на модернизацию фитосанитарного и таможенного контроля, Атамбаев и его команда «пытались просто залатать дыры в бюджете, но когда поняли, что это не получится, устроили весь этот цирк», — написал политолог.

Он добавил, что и в политическом плане итоги президентства Атамбаева «тоже неоднозначные». 

Политическое поле разобщено, всех оппонентов он зачистил. Перессорился со всеми недавними соратниками, с кем вместе совершал апрельскую революцию в 2010 году.

Ерлан Карин
«В стране нарастает религиозный радикализм. Испорчены отношения Кыргызстана с рядом стран, не только с Казахстаном. При этом он, продолжая делать всякого рода популистские заявления, сознательно сокращает следующему президенту поле для маневров в улучшении казахско-кыргызских отношений. Поэтому общий вывод очень негативный: Атамбаев уходит, уклонившись даже от попыток решения всех этих вопросов. И теперь все это тяжелое наследие придется решать его преемнику», — подытожил политолог. 
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