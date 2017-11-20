Алмазбек Атамбаев прокомментировал ответы председателя сената и МИД Казахстана

Президент Алмазбек Атамбаев прокомментировал на итоговой пресс-конференции ответы председателя сената и министра иностранных дел Казахстана на его заявления о ситуации с соседней страной.

Глава государства решил ответить отрывком из «Похождений бравого солдата Швейка».

«Вот, я вам прочитаю, где солдату дают приказ, а он говорит, что готов выпить, что угодно, если только там нет волос. «Я очень брезглив», — сказал солдат. Также могу сказать, что и в нашем случае тоже выполняют приказ господина», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев после заявлений Алмазбека Атамбаева о блокаде республики со стороны РК ответил: «Такого рода эмоциям не место в большой политике. О блокаде Кыргызстана речи не идет. Надо выполнять нормы и требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров».

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов оценил заявления Алмазбека Атамбаева как «неполиткорректные и не соответствующие статусу главы суверенного государства».