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Власть

Меньше всего званий генералов за годы правления раздал Атамбаев. Всего восемь

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня на итоговой пресс-конференции о высоком конкурсе в армию.

«На одно место был конкурс в несколько призывников. До меня даже письма доходили. И хорошо, что мой сын отслужил, — сказал он. — Что касается строительства жилья для военнослужащих, это были целевые деньги. Мне удалось выбить гранты на строительство жилья».

По данным Алмазбека Атамбаева, Курманбек Бакиев присвоил звание «генерала» 31 человеку, включая родного брата. Роза Отунбаева за полтора года правления — тринадцати.

«А Атамбаев за шесть лет работы дал «генерала» всего восьми человекам. Из этих восьми, конечно, по одному у меня есть сейчас сомнения. Но это не 31 и не 13. Сейчас назло еще одному-двум дам. Потому что у нас сейчас есть армия. У нас иногда просят помощи даже по ситуации в Сирии. МВД, посмотрите, тоже всегда в боевой готовности. Пусть еще какой-нибудь Садыр Жапаров попробует сделать переворот... Надо было больше мне генералов дать», — пошутил Алмазбек Атамбаев.
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