Атамбаев считает символичным завершающий визит в качестве президента в Россию

Президент Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в город Санкт-Петербург накануне, 17 ноября, встретился с главой России Владимиром Путиным.

«Помню, в 2012 году первый ваш зарубежный визит в качестве главы государства Кыргызстана был как раз в Россию. Сейчас вы завершаете свою деятельность в качестве президента, и думаю, что это тоже один из завершающих ваших визитов, — и он опять в Российскую Федерацию. Так у нас получилось, не специально, но...», — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

«Символично! — заметил Алмазбек Атамбаев. — На самом деле, сейчас вы правильно подметили, я тоже задумался, символично получилось, что мой первый визит был в Россию и завершающий визит в качестве президента Кыргызстана — в Россию».

И сейчас я вспоминал, как первые годы надо мной смеялись, когда я говорил, что Россия – это наша прародина. Алмазбек Атамбаев

«Мне очень приятно отметить, что за время вашей работы в должности главы государства Кыргызстана существенным образом изменилось качество отношений между Россией и Кыргызстаном. Киргизия стала членом нашего экономического объединения. Мы в двустороннем плане продвинули наши отношения и в сфере экономики, и в сфере безопасности, имея в виду укрепление внешних границ, и в гуманитарной сфере. Мне особенно приятно, что вы приняли приглашение и приехали на культурный форум», — отметил Владимир Путин.

По данным пресс-службы президента Кыргызстана, Владимр Путин заверил Алмазбека Атамбаева в углублении гуманитарного сотрудничества и поддержке инициатив, направленных на дальнейшее изучение Алтайской цивилизации.

«У вас, я знаю, много идей с точки зрения укрепления, развития того, что было наработано в прежние десятилетия или даже, может, века между нашими народами. У вас хорошие инициативы в этой сфере, которые мы уже поддержали и намерены поддерживать в будущем. Мне представляется очень важным подчеркнуть глубокие корни отношений между нашими народами. Мы с вами уже говорили об этом. Первое мероприятие крупное вы уже провели в Кыргызстане. Мы готовы предоставить и российскую площадку», — подчеркнул Владимир Путин.

Алмазбек Атамбаев выразил удовлетворение уровнем развития отношений между двумя странами, связанными многовековой историей.

«В этом году мы провели Алтайский форум, в котором приняли участие представители около 30 стран. Больше того, мы договорились провести Всемирный Алтайский конгресс в Кыргызстане. Нам, конечно, надо помнить историю. Потому что народ, который забывает дорогу, которую прошел, он не найдет дорогу в будущее. Я бы хотел, чтобы тот уровень, который сложился между Кыргызстаном и Россией, сохранился навсегда, на века», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Вы знаете прекрасно, что были попытки все это разрушить, разломать, повести в другую сторону. И эти шесть лет для меня были очень непростые. И, конечно, я болею за то, чтобы братские отношения, которые мы восстановили, дальше только укреплялись. Алмазбек Атамбаев.

Отметим, что накануне открылся VI Санкт-Петербургский международный культурный форум.

«Очень рад видеть Ленинград, но по культурному форуму — я, как поклонник авторской песни, хотел бы сказать о том, что в прошлом году Нобелевская премия по литературе, ее фактически дали Бобу Дилану. Это фактически исполнитель авторской песни, а, по-моему, самые лучшие барды всегда были в России. Так что на культурном форуме все-таки, мне кажется, какой-то сектор для авторской песни, может быть, тоже надо дать. Вдруг будущий лауреат Нобелевской премии из России выйдет...» — сказал на встрече с Путиным Атамбаев.

«Посоветуемся», — заметил глава России.